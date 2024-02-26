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ماكرون يغرد بالعربية: «سكان غزة يحتاجون مساعدات إنسانية هائلة»

كتب:

أحمد عادل موسى
11:05 م | الإثنين 26 فبراير 2024
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تغريدة باللغة العربية على موقع X، تقول: «سكان قطاع غزة في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية ضخمة، وينبغي فتح جميع المعابر في أسرع وقت ممكن».

وأكد ماكرون: «أجرت فرنسا والأردن عملية إسقاط جوي جديدة للمساعدات الإنسانية بصورة مباشرة في قطاع غزّة».

الأردن وفرنسا يشاركان في المساعدات الإنسانية

وشاركت القوات الأردنية مع نظيرتها الفرنسية، اليوم الاثنين، في عملية إنزال باستخدام أربع طائرات من طراز C130، من بينها طائرة تابعة للقوات المسلحة الفرنسية تحمل مساعدات إغاثية، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الأردنية».

وضمت المساعدات مواد إغاثية وغذائية بالإضافة إلى وجبات جاهزة لمحاولة تخفيف عن معاناة أهالي القطاع جراء ما يتعرضون له من أوضاع صعبة نتيجة الحرب.

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