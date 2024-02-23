محمود مسلم: موقف فرنسا حدث به تحول بسبب اجتماعات باريس بشأن التهدئة في غزة

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أن اجتماعات التهدئة في قطاع غزة في باريس بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أحدثت تحولا في الموقف الفرنسي خلال الفترة الماضية، كما أن هناك إرادة لتحقيق الهدنة قبل شهر رمضان وهناك إلزام على الحكومة الإسرائيلية لإرسال الوفد والمشاركة.

بوادر إيجابية من اجتماع باريس

وشدد «مسلم»، خلال لقائه عبر قناة «الغد»، على أن فعاليات اجتماعات باريس انتهت اليوم ولم يصدر أي بيان بشأن استمرار الاجتماعات غدًا من عدمه، موضحًا أن هناك بوادر إيجابية والخلاف على بعض البنود والتفاصيل فقط، كما أن الخلاف الرئيسي كان بشأن ما جاء في طلب حماس بوجود وقف كامل لإطلاق النار وإطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.

الداخل الإسرائيلي به ارتباك ويضغط على نتنياهو

وأوضح أن الرئيس الأمريكي علق على طلب حماس بأن به مبالغة كبيرة، مؤكدًا أن هناك مفاوضات وتعديلا في طلبات حماس جعل الجانب الإسرائيلي يجلس على طاولة المشاورات، منوهًا إلى أن الداخل الإسرائيلي يشهد هجوما على الحكومة الإسرائيلية وبه ارتباك وضغط على نتنياهو من أهالي عائلات الرهائن.

ونوّه إلى أن الحكومة الإسرائيلية تلوح الآن باستمرار العمليات العسكرية في شهر رمضان، موضحًا أن الجميع يعي أهمية شهر رمضان وأهمية ما يحدث في رفح الفلسطينية، كما أن التهديدات الإسرائيلية بشأن اجتياح رفح الفلسطينية لم تنعكس على الأرض.