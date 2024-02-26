مشايخ سيناء وأهالي السويس يؤدون واجب العزاء في وفاة النائب علي مضعان

أدى المئات من أهالي محافظة السويس، ومشايخ وعواقل القبائل في محافظة جنوب سيناء، واجب العزاء، مساء اليوم، في عضو مجلس الشيوخ علي عطوة مضغان، الذي توفى صباح اليوم إثر أزمة صحية.

وتوافد على العزاء من أعضاء مجلس الشيوخ، النائب أحمد خشانة، وحافظ شوشة، كما شارك بعض نواب البرلمان الحاليين والسابقين في تقديم واجب العزاء.

وحرص مشايخ القبائل في محافظة السويس وجنوب سيناء، على تقديم العزاء لأسرة النائب علي عطوة ابن قبيلة العليقات، إحدى أكبر القبائل في جنوب سيناء.

تشييع جثمان النائب علي عطوة

وشيع المئات من المواطنين عصر اليوم، جثمان النائب علي عطوة مضغان، من مسجد المحروسة بالملاحة، وجرى دفنه بمقابر الأسرة بالروض الجديدة بمحافظة السويس.

وتوفَى نائب الشيوخ بجنوب سيناء، جراء أزمة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى، إلا أنه توفى إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

سيرة ومسيرة النائب الراحل علي عطوة

وشغل «عطوة» منصب عضو مجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن، في محافظة جنوب سيناء، للدورة الحالية، فيما شغل منصب عضو مجلس الشعب عن دائرة 2005 و2010، بعضوية مجلس الشعب، وحصد المقعد الفردي بجنوب سيناء، في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة عام 2020، مرشحًا عن حزب مستقبل وطن.