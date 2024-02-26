أغاني رمضان.. تراث فني يمنح الشهر الكريم طقوسا خاصة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتصدر بعض العادات المرتبطة بالشهر الكريم المشهد، والتي يختلف خلالها الشارع المصري عن أي دولة عربية في طريقة الاحتفال، والتي يأتي من أبرزها الأغاني المرتبطة بشهر رمضان.

رغم تتابع الأجيال، ومرور عشرات السنوات، إلا أن الأغاني القديمة المرتبطة بشهر رمضان لا تزال تتصدر المشهد كل عام، حيث تتعالى أصواتها في الشوارع والبيوت مع بداية الشهر الكريم، بينما يحفظها الكبار والصغار.

أشهر أغاني رمضان

وتعد أشهر أغاني رمضان أغنية وحوي يا وحوي، وهي أغنية مصرية، غناء الفنان أحمد عبد القادر والتي قدمها للمرة الأولى عام 1937، قبل أن تعاد صياغتها من الثنائي فتحي قورة وأحمد صبري لتغنيها الفنانة اللبنانية هيام يونس، ضمن أحداث فيلم قلبي على ولدي عام 1953.

أغنية رمضان جانا، تعد من أشهر الأغاني التي خُصصت كلماتها للشهر الكريم، وهي أغنية مصرية من ألحان محمود الشريف وكلمات حسين طنطاوى وغناء محمد عبد المطلب، وتم غناؤها للمرة الأولى عام 1943.

أغاني رمضان زمان

أغنية هاتوا الفوانيس يا ولاد، تُعد أيضا من علامات شهر رمضان المبارك، والتي غناها الفنان محمد فوزي للمرة الأولى عام 1969.

وتُعد أغنية «الصيام مش كده» للثنائي فؤاد المهندس وشويكار من أشهر الأغاني المرتبطة بشهر رمضان، والتي تدور أحداثها حول مشاجرة لطيفة بين زوج وزوجته بشأن الصيام.