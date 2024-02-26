موعد أول يوم رمضان 2024.. «باقي كام يوم على السحور؟»

يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم لاستقبال أعظم شهور السنة الهجرية، وهو شهر رمضان لعام 1445 هجريا، وتحظى بداية شهر رمضان باستقبال وحفاوة كبيرة، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة موعد أول يوم رمضان 2024.

موعد أول يوم رمضان 2024

وحددت الحسابات الفلكية لمعمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أول يوم رمضان 2024، مشيرة إلى أنه يوافق يوم الاثنين 11 مارس 2024 أول أيام رمضان 2024 فلكيا، وعدته ستكون 30 يوما.

إمساكية رمضان 2024

وحددت إمساكية رمضان 2024 الصادرة عن هيئة المساحة المصرية أن أول يوم رمضان 2024، يكون عدد ساعات الصيام 13 ساعة و18 دقيقة، وهو أقل يوم من حيث عدد ساعات الصوم.

أما آخر أيام شهر رمضان 2024 ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، ويكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة و14 دقيقة، وبذلك يكون أطول أيام شهر رمضان من حيث عدد ساعات الصيام.

كم يتبقى على موعد شهر رمضان 2024

واليوم الاثنين 26-2-2024، يوافق الـ16 من شهر شعبان 1445 هجريا، لذا فإنه يتبقى على موعد شهر رمضان 14 يوما أو أقل وفقا للحسابات الفلكية وما تحدده الرؤية الشرعية لهلال رمضان، والتي تستطلعها دار الإفتاء المصرية.

رؤية هلال رمضان 2024

وتعتمد الدول العربية والإسلامية على المراصد الفلكية لتحري الهلال، ومن المتوقع أن تدعو الدول العربية المواطنين إلى تحري هلال رمضان 2024 يوم 29 شعبان 1445، وتعقد المحكمة العليا بالسعودية جلسة تحر للهلال، تستعين فيها بأشهر الرؤاة الذين يستخدمون أحدث آليات الرصد الفلكي.

وبعد التأكد من رؤية هلال رمضان بالطرق الشرعية والفلكية، يتم الإعلان عن رؤية الهلال من دور الإفتاء الرسمية ليبدأ أول يوم رمضان 2024.

وتعتمد بعض الدول الإسلامية الحسابات الفلكية في تحديد موعد بداية شهر الصيام، مثل تركيا حيث حددت رئاسة الشؤون الدينية يوم الاثنين 11 مارس المقبل أول أيام رمضان 2024، على أن يكون يوم الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر.