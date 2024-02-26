إمساكية رمضان 2024.. اعرف عدد ساعات الصوم ومواعيد الإفطار

انقضى النصف الأول من شهر شعبان، ويفصلنا عن رمضان أيام قليلة، يستعد خلالها المسلمون لنفحات هذا الشهر، وتعد إمساكية رمضان 2024، أكثر ما يهتم به المسلمون لمعرفة مواعيد الإفطار وتوقيت بداية الصيام، فضلاً عن مواقيت الصلاة.

موعد شهر رمضان 2024

وحددت الحاسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكلية موعد شهر رمضان 2024 فلكيا يوافق يوم الاثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يوما، وتفيد إمساكية رمضان 2024 في تحديد عدد ساعات الصوم خلال الشهر المعظم.

إمساكية رمضان 2024

ووفقًا لإمساكية رمضان 2024، فإن أول أيام رمضان يكون الاثنين 11 مارس 2024، وهو أقل أيام رمضان في عدد ساعات الصيام، إذ يصل لـ13 ساعة و18 دقيقة صوم.

بينما يوافق آخر أيام شهر رمضان يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، ويكون أطول أيام رمضان في عدد ساعات الصيام، حيث يصل لـ14 ساعة و14 دقيقة، أي بزيادة قدها ساعة كاملة عن صيام أول يوم.

إمساكية رمضان 2024 لمحافظة القاهرة

وتستعرض «الوطن» إمساكية رمضان 2024، لمحافظة القاهرة، وفقا للحسابات الفلكية لهيئة المساحة، والتي تأتي على النحو التالي:

- الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة، الفجر 4:43 صلاة المغرب 6:01.

- الثلاثاء 12 مارس الموافق 2 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 20 دقيقة، الفجر 4:42 صلاة المغرب 6:02.

- الأربعاء 13 مارس الموافق 3 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 22 دقيقة، الفجر 4:40 صلاة المغرب 6:02.

- الخميس 14 مارس الموافق 4 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و24 دقيقة، الفجر 4:39 صلاة المغرب 6:03.

- الجمعة 15 مارس الموافق 5 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و25 دقيقة، الفجر 4:38 صلاة المغرب 6:03.

- السبت 16 مارس الموافق 6 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و27 دقيقة، الفجر 4:37 صلاة المغرب 6:04.

- الأحد 17 مارس الموافق 7 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و30 دقيقة، الفجر 4:35، صلاة المغرب 6:05.

- الإثنين 18 مارس الموافق 8 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 31 دقيقة، الفجر 4:34، صلاة المغرب 6:05.

- الثلاثاء 19 مارس الموافق 9 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 33 دقيقة، الفجر 4:33، صلاة المغرب 6:06.

- الأربعاء 20 مارس الموافق 10 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 35 دقيقة، الفجر 4:32، صلاة المغرب 6:07.

- الخميس 21 مارس الموافق 11 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 37 دقيقة، الفجر 4:30، صلاة المغرب 6:07.

- الجمعة 22 مارس الموافق 12 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 39 دقيقة، الفجر 4:29، صلاة المغرب 6:08.

- السبت 23 مارس الموافق 13 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و40 دقيقة، الفجر 4:28، صلاة المغرب 6:08.

- الأحد 24 مارس الموافق 14 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و43 دقيقة، الفجر 4:26، صلاة المغرب 6:09.

- الإثنين 25 مارس الموافق 15 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 45 دقيقة، الفجر 4:25، صلاة المغرب 6:10.

- الثلاثاء 26 مارس الموافق 16 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 46 دقيقة، الفجر 4:24، صلاة المغرب 6:10.

- الأربعاء 27 مارس الموافق 17 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و49 دقيقة، الفجر 4:22، صلاة المغرب 6:11.

- الخميس 28 مارس الموافق 18 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و50 دقيقة، الفجر 4:21، صلاة المغرب 6:11.

- الجمعة 29 مارس الموافق 19 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 52 دقيقة، الفجر 4:20، صلاة المغرب 6:30.

- السبت 30 مارس الموافق 20 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 55 دقيقة، الفجر 4:18، صلاة المغرب 6:13.

- الأحد 31 مارس الموافق 21 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و56 دقيقة، الفجر 4:17، صلاة المغرب 6:13.

- الإثنين 1 أبريل الموافق 22 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 58 دقيقة، الفجر 4:16، صلاة المغرب 6:14.

- الثلاثاء 2 أبريل الموافق 23 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة، الفجر 4:14، صلاة المغرب 6:14.

- الأربعاء 3 أبريل الموافق 24 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة ودقيقتين، الفجر 4:13، صلاة المغرب 6:15.

- الخميس 4 أبريل الموافق 25 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة و4 دقائق، الفجر 4:12، صلاة المغرب 6:16.

- الجمعة 5 أبريل الموافق 26 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 6 دقائق، الفجر 4:10، صلاة المغرب 6:16.

- السبت 6 أبريل الموافق 27 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة و8 دقائق، الفجر 4:09، صلاة المغرب 6:17.

- الأحد 7 أبريل الموافق 28 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 10 دقائق، الفجر 4:08، صلاة المغرب 6:18.

- الإثنين 8 أبريل الموافق 29 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 12 دقيقة، الفجر 4:06، صلاة المغرب 6:18.

- الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة، الفجر 4:05، صلاة المغرب 6:19.