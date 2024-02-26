منير فخري عبد النور: مشروع تطوير «رأس الحكمة» عظيم وإنقاذ لمصر

أكد الدكتور منير فخري عبدالنور، وزير السياحة والصناعة الأسبق، أن مشروع «رأس الحكمة» عظيم ووصف بأنه انفراجة وإنقاذ، كما أنه خطوة أولى على طريق به خير لمصر، في حالة البناء على هذه الصفقة والخطوة، بجانب تغيير السياسات التي أدت إلى الأزمة التي كنا نواجهها.

وأعرب «عبدالنور»، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، عن كل الشكر والتقدير لكل من شارك في إتمام وإنهاء هذه الصفقة، موضحًا أن مردود ونتائج هذا الاستثمار على مصر، هو دخول 35 مليار دولار الخزينة المصرية، وتتيح لمصر تسديد الالتزامات الخارجية، وسيساهم في سد الدين الخارجي وفوائده.

استثمارات لسنوات قادمة

وأوضح أنه يترتب على هذه الصفقة، أن المديونية الخارجية على مصر ستنخفض بمقدار 11 مليار دولار، وضمان تدفق استثمارات لإقامة هذا المشروعات لسنوات قادمة، وفتح فرص عمل جديدة.

ونوه بأن تنمية وتطوير هذه المدينة، سيكون فرصة في سياحة اليخوت، وهي سياحة مهمة جدًا، موضحًا أنه من أغلى الأنشطة، ومكمل لكل ما يدور في حوض البحر المتوسط.