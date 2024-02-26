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رئيس شعبة مواد البناء: مشروع «رأس الحكمة» سبب انخفاض سعر الحديد

كتب:

عمرو هلال
08:03 م | الإثنين 26 فبراير 2024
الحديد - صورة أرشيفية

الحديد - صورة أرشيفية

أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن سوق الحديد خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير مر بحالة من الارتباك والعشوائية في التسعير نتيجة لارتفاع سعر الدولار، مشددًا أن أسعار الحديد شهدت زيادة مرتين متتاليتين في يناير، وانخفض في فبراير 10 آلاف جنيه ومن ثم عاود الارتفاع مرة أخرى.

طن الحديد وصل إلى 62 ألف جنيه 

وشدد «الزيني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي لبنى عسل، عبر شاشة «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على أن إبرام صفقة «رأس الحكمة» أدى لانخفاض سعر الدولار في السوق الموازي وعاد بالتبعية على أسعار الحديد، موضحًا أنه في فترة سابقة وصل سعر طن الحديد لـ62 ألف جنيه لكنه عاد وانخفض الأيام الحالية لـ47 ألف جنيه.

توقف سوق مواد البناء  

وأوضح أن سوق مواد البناء يمر بحالة من الركود وتوقف بعض الشيء في انتظار للاستقرار الفترة المقبلة وانخفاض الأسعار، مؤكدًا أن بعض الشركات ستضع تسعير جديد للحديد، منوهًا بأن جميع مواد البناء مرتبطة بالحديد وحال التوقف عن شراء الحديد يكون هناك توقف عن شراء المواد الأخرى.

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