«زراعة البرلمان»: مشروع رأس الحكمة سيكون له مردود حقيقي على أسعار كل السلع

قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن صفقة رأس الحكمة ستزيد من ثقة الاستثمار في مصر بصورة غير عادية، خاصة وأن مصر دولة واعدة، وتمتلك الكثير من القطاعات البكر والتي لم تكتشف بعد، مشيرًا إلى أن الدولة قادرة على عبور التحديات الراهنة، خاصة مع وجود إرادة التغيير والإصلاح.

وتابع «ملك»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن صفقة رأس الحكمة لديها مردود حقيقي على أسعار كل السلع والقطاعات خلال فترة تتراوح ما بين 4 لـ6 أشهر، خاصة أن المحتكرين لديهم مخزون سلعي من كل السلع، و«بإذن الله ستحدث أنفراجة في أسعار كل السلع».

ولفت إلى أن الحكومة حريصة على حماية المستهلك من جشع التجار، وفي نفس الوقت هناك حرص على التجار الملتزمين بالإبلاغ عن المخزون السلعي في مخازنهم، ولن يكون هناك ظلم لأحد.

وأوضح أن مصر تعاني من فجوة غذائية في كل السلع بنحو 55%، وهذه هي الأزمة التي تواجه الدولة المصرية منذ ثمانينات القرن الماضي.

وأكد أن أكبر تحدٍ يواجه الدولة المصرية هو زيادة معدل السكان، مشيرًا إلى أن ملف مواجهة التحدي السكاني في حاجة لمساندة من كل مؤسسات الدولة سواء الإعلام أو المؤسسة الدينية وخلافه.

وأفاد أن قدرة مصر التنموية من الممكن أن تواجه 400 ألف نسمة زيادة سنويًا، في حين أن زيادة عدد السكان يصل لـ2.5 مليون نسمة، وهذه الزيادة كبيرة للغاية على قدرة أي دولة.