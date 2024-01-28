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منير فخري عبد النور: بعض الصناعات المصرية تمتلك سمعة طيبة في أفريقيا

كتب:

محمد عزالدين
12:38 ص | الأحد 28 يناير 2024
منير فخري عبد النور

منير فخري عبد النور

قال وزير السياحة الأسبق، مٌنير فخري عبد النور، إن السوق الإفريقية مهم وضروري لمصر، وأن المنتج المتوسط سيلقى مصاعب في التعامل معه بدون حوافز.

وأضاف «عبدالنور»، خلال استضافته مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من خلال قناة «سي بي سي»، أن الاهتمام بتدريب العاملين في قطاع السياحة مهم، ويجب توقع المنافسة على شواطىء البحر الأحمر.

تقييد النفقات العامة لحل الأزمة الاقتصادية الحالية

وأوضح أن تقييد النفقات العامة لحل الأزمة الاقتصادية الحالية يكون من خلال وحدة الموازنة وترشيد النفقات العامة، وإمكانية تأجيل سداد بعض أقساط القروض من الدول الصديقة، مشيرًا إلى أن شركة النصر للتصدير والاستيراد نجحت في اختراق الأسواق الأفريقية وإقامة علاقات جيدة، وهي تجربة يمكن تكرارها مرة أخرى.

وأكد أن بعض الصناعات المصرية تمتلك سمعة طيبة في إفريقيا وعلينا استغلال ذلك بالشكل الأمثل، لافتا: «علينا الاهتمام بالخدمات في المطارات، وتسهيل إجراءات قدوم السائحين إلى مصر».

 

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