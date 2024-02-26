أشكال فانوس رمضان 2024.. بوجي وطمطم في المقدمة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يبدأ الكثير من الأشخاص في التفكير عن عمل فانوس رمضان الذي يعد الأيقونة الأبرز المرتبطة بالشهر الكريم، إذ هناك العديد من الأشكال والخامات المختلفة التي يمكن بها عمل فانوس رمضان.

يمكن عمل فانوس رمضان بالفوم والذي يتطلب مكونات بسيطة ومنها أوراق الفوم الملونة وأداة حادة مثل «الموس» وأيضا خيط رفيع، بالإضافة إلى أدوات لاصقة، مثل الغراء أو الشمع اللاصق وأيضا قلم رصاص ومسطرة، وبعدها نبدأ في الخطوات.

طريقة عمل فانوس رمضان بالزجاج البلاستيك

يمكن عمل فانوس رمضان أيضا بالزجاج البلاستيك، حيث يتطلب زجاجة بلاستيكية، وقلم، وأداة حادة للقطع، وقطعة كرتون، ومسدس شمع، وورق فوم، ولاصق، ومقص، وطلاء أكريليك ذهبي وبعد ذلك تبدأ في الخطوات، كما يمكن عمل فانوس رمضان بورق الكرتون، حيث يتطلب مقص، مادة لاصقة وقلم رصاص، بالإضافة إلى ألوان وأيضا ورق كرتون مقوى.

أشكال فانوس رمضان 2024

هناك أشكال عديدة ومختلفة تأخذها فوانيس رمضان 2024، منها يكون على شخصية فنانيس وبوجي وطمطم وهي تلك الشخصيات التي ارتبطت في ذاكرة الجميع بشهر رمضان المبارك، كما أن من ضمن الأشكال هى الفانوس الخشبي المعروف الذي يكون على هيئة مجسم المسجد أو ألبوم الصور أو الكعبة وغيرها من الأشكال.

ويوجد أيضا أشكال الفوانيس الكلاسيكية الصاج والنحاس وهي التي تزين مداخل الشوارع والمنازل والشرفات بها، وقبل عليها الكثير من المصريين في الأسواق المحلية حتى قبل قدوم رمضان لمعرفة أسعارها.

ويذكر أن أول يوم من أيام رمضان سيكون يوم 11 من مارس 2024، حيث يعد قدوم شهر رمضان مناسبة مميزة ينتظرها جميع المسلمين بشغف وسرور، فهو شهر الرحمة والمغفرة.