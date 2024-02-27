«عتبات البهجة» يتناول خفايا «السوشيال ميديا».. الجانب الآخر لحياة المؤثرين

في عالم يزداد افتقارًا إلى التواصل الحقيقي، تبرز منصات التواصل الاجتماعي كبديل سحري يمكنه منحك الفرصة ليس فقط للتواصل مع الآخرين، بل يبقيك على تواصل مع العالم أجمع، لكنه في الوقت ذاته يعد سلاح ذو حدين، وهو الملف الذي تفتحه مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل عتبات البهجة يفتح ملف السوشيال ميديا

في رمضان 2024، تتحول شاشات التلفزيون إلى ساحة لمناقشة سلاح السوشيال ميديا، والعيوب الجسيمة التي يحملها بين طياته، وضمن هذه المسلسلات يأتي مسلسل عتبات البهجة التي يكشف أسرار خفية في هذا العالم.

في رمضان يمثل مسلسل عتبات البهجة رحلة عبر متاهات السوشيال ميديا، إذ يطل النجم الكبير يحيى الفخراني، في عمل درامي يكشف مخاطر السوشيال ميديا، وذلك في دور بهجت الأنصاري وكيل أول وزارة الصناعة، الذي يُحال إلى المعاش بعد سنوات طويلة قضاها في العمل، وقرر إنهاء أيام الفراغ الطويلة من خلال خوض غمار عالم السوشيال ميديا ليُصبح أحد المؤثرين، الذين يصنعون فيديوهات مؤثرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

عيوب السوشيال ميديا تظهر في مسلسل عتبات البهجة رمضان 2024

لن تخلو رحلة يحيى الفخراني من المخاطر والتحديات، بعدما يصبح أحد أشهر المؤثرين، يواجه العديد من الأزمات التي تهدد علاقاتهِ العائلية والشخصية، ومن هنا يبدأ في إبراز عيوب السوشيال ميديا والجانب المظلم بها، ضمن أحداث المسلسل المرتقب.

يُطل الفنان الكبير يحيى الفخراني مجددا على شاشات التلفاز من خلال دراما رمضان 2024، بعد غياب دام عامين، إذ ظهر في آخر أعماله من خلال مسلسل «نجيب زاهي زركش» الذي جرى عرضه في رمضان 2021، وشهد نجاحا كبيرا.