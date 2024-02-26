نيللي كريم إجازة اليوم من تصوير مسلسل فراولة رمضان 2024

أخذت اليوم، نيللي كريم، إجازة من تصوير مسلسلها الرمضاني فراولة، والمقرر عرضه على قناة DMC، التابعة للشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، وهو المسلسل الذي تعود به نيللي للكوميديا بعدما قدمت عملة نادرة العام الماضي.

نيللي كريم تستأنف تصوير فراولة غدا

وتستأنف غدًا نيللي كريم تصوير مسلسلها الرمضاني، والذي يتكون من 15 حلقة، والذي تدور أحداثه حول ابنة بواب محترفة في قراءة الفنجان تسعى إلى أن تنتقل إلى حياة أفضل وبالفعل تصبح سيدة مجتمع من خلال العديد من المواقف الكوميدية تتخللها رحلة الصعود.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، مصطفى خاطر، وعدد آخر من الفنانين من إخراج محمد علي وتأليف محمد سليمان عبدالملك.