رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نيللي كريم إجازة اليوم من تصوير مسلسل فراولة رمضان 2024

كتب:

أحمد شعراني
08:07 م | الإثنين 26 فبراير 2024
فراولة

فراولة

أخذت اليوم، نيللي كريم، إجازة من تصوير مسلسلها الرمضاني فراولة، والمقرر عرضه على قناة DMC، التابعة للشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، وهو المسلسل الذي تعود به نيللي للكوميديا بعدما قدمت عملة نادرة العام الماضي.

نيللي كريم تستأنف تصوير فراولة غدا

وتستأنف غدًا نيللي كريم تصوير مسلسلها الرمضاني، والذي يتكون من 15 حلقة، والذي تدور أحداثه حول ابنة بواب محترفة في قراءة الفنجان تسعى إلى أن تنتقل إلى  حياة أفضل وبالفعل تصبح سيدة مجتمع من خلال العديد من المواقف الكوميدية تتخللها رحلة الصعود.

أبطال مسلسل فراولة 

مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، مصطفى خاطر، وعدد آخر من الفنانين من إخراج محمد علي وتأليف محمد سليمان عبدالملك.

اقرأ المزيد:

أساليب تساعد على زيادة دخلك.. بطريقة نيللي كريم في مسلسل فراولة

القنوات الناقلة لمسلسل فراولة بطولة نيللي كريم رمضان 2024

رمضان 2024.. «WATCH IT» تكشف كواليس جديدة عن نيللي كريم في مسلسل فراولة

شقيق «جعفر العمدة» يعود بـ«شندويلي» في مسلسل فراولة رمضان 2024
بقلم أحمد شعراني