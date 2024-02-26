سهر الصايغ صيدلانية لأول مرة في مسلسل المعلم رمضان 2024

أداء مميز وموهبة كبيرة تمتعت بها الفنانة سهر الصايغ، التي تطل عبر مسلسل المعلم في رمضان 2024، لتقدم شخصية صيدلانية لأول مرة، والتي لا تبعد كثيرا عن مجالها فقد درست الطب تخصص أسنان، ليكن ما تقدمه قريبا من مجال دراستها في الأصل.

مسلسل المعلم رمضان 2024

تشارك سهر الصايغ في مسلسل المعلم، إلى جانب عدد من الأبطال، على رأسهم الفنان مصطفى شعبان، وتدور أحداثه حول شخصية تاجر السمك التي يجسدها مصطفى شعبان في أحداث العمل، ويتعرض للكثير من المصاعب التي تواجهه في حياته، خاصة بعض وفاة والده، إذ يحاول حماية عائلته من الأشخاص الذين يرغبون في تدميره.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة كل من مصطفى شعبان و مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، منذر ريحانة، أحمد بدير، سلوى خطاب، حجاج عبدالعظيم، انتصار، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم.