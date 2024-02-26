أستاذ علاقات دولية: حزب الله لن يتجه للتصعيد أمام الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

كشف الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، تفاصيل الأوضاع الداخلية في لبنان ومحاولات التصعيد الإسرائيلي من خلال قصف مناطق أكثر عمقاً في الأراضي اللبنانية، قائلاً إن «الاقتصاد والبنية التحتية في لبنان في حالة انهيار كبيرة».

وأضاف «شعث»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول بشكل متكرر توجيه ضربات في لبنان، واستهداف العديد من الشخصيات البارزة، إضافة إلى توجيه العديد من الهجمات في سوريا.

وتابع أن حزب الله لن يتجه للتصعيد أمام الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في عمق الأراضي اللبنانية، طالما لم يتم التصعيد من جانب القوات الأمريكية، التي تعزز من تواجدها في المنطقة.

وأوضح «شعث» أن إسرائيل غير جاهزة للحرب، ولم تنتصر في عدوانها على غزة، لافتًا إلى أنها لا تستطيع الدخول إلى لبنان، ولن تستطيع التدخل دون إنهاء أوضاعها في غزة.

ولفت أستاذ العلاقات الدولية إلى أنه كانت هناك وساطة مع حركة حماس بشأن تهدئة الأوضاع في لبنان، وكان لمصر دور كبير في عملية تهدئة الأوضاع داخل المنطقة.

واختتم بقوله إن هناك أكثر من 200 ألف مستعمر يهودي من سكان المناطق القريبة من شمال قطاع غزة، نزحوا إلى تل أبيب، معرباً عن توقعه أن يكون لحزب الله رد قوي، على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في العمق اللبناني.