منير فخري عبدالنور: نحتاج الآن لسياسة صناعية محددة الأهداف

أكد الدكتور منير فخري عبدالنور، وزير السياحة والصناعة الأسبق، أننا في هذه الفترة نحتاج لسياسة صناعية محددة الأهداف، وهذه الأهداف سهل وضعها ونحن في حاجة لتنمية الصناعات التي لها قيمة مضافة عالية والتي بها المكون المعرفي كبير.

أمامنا فرصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وأوضح «عبدالنور»، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن أمامنا فرصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، موضحًا أنه من الممكن أن تكون قاعدة ننطلق منها في التصنيع، مشددًا على أنه متحمس لمثل هذه المشروعات التي تفتح أمامنا مجالا كبيرا، ولدينا قدرة على الإنتاج الجيد وأمامنا أسواق مفتوحة.

الاقتصاد علم دقيق وحساباته واضحة

وأشار إلى أن الاقتصاد علم دقيق وحساباته واضحة والمتخصصون عليهم التفرقة بين «العرض والمرض»، موضحًا أن تشخيص الأزمات الاقتصادية أمر صعب بسبب كثرة المتغيرات.

وشدد على أن الموقف الثابت للدولة المصرية من الأحداث الإقليمية كان وراء ثقة الإمارات في مصر كسوق استثماري.