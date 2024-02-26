مروة مرسي: الاقتصاد المصري يمر بمرحلة فارقة بعد الاستثمار في «رأس الحكمة»

قالت مروة مرسي، رئيس قسم المحافظات بجريدة «الوطن»، إنّ جلسات الحوار الوطني التي تعقد اليوم تمثل علامة فارقة في تاريخ مصر، وتأتي في ظل مرحلة مهمة يمر بها الاقتصاد المصري، بعد الاستثمار في مشروع رأس الحكمة، الذي يُعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في المنطقة.

القضايا المطروحة في الحوار الوطني

وأضافت خلال حوارها في برنامج «8 الصبح» المذاع عبر شاشة «dmc»، أن القضايا المطروحة في الحوار الوطني، تهم الاقتصاد المصري والتي تتعلق بمواجهة التضخم وغلاء الأسعار والاستثمار الأجنبي والعدالة الاجتماعية والتحديات التي تواجه التصدير المصري، ونقص النقد الأجنبي وملكية الدولة وعجز الموازنة.

التفاعل الإيجابي من جانب الحكومة المصرية

وأشارت مرسي إلى أنه حان وقت سماع صوت أهل وخبراء الاقتصاد، لافتة إلى أن هناك تفاعل إيجابي من جانب الحكومة المصرية، خلال الأيام الماضية، فيما يخص الشأن الاقتصادي، مواصلة: «لابد من إيجاد حلول عاجلة، ورسم خارطة طريق للأزمة الاقتصادية المصرية في الوقت الراهن، مع بعث رسالة طمأنينة للمواطنين، وتأكيد أن مصر ملاذ آمن للاستثمار المباشر».