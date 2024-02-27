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وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لنظيره الأردني أهمية عدم توسع الصراع بغزة قبل رمضان

كتب:

محمد عزالدين
03:13 ص | الثلاثاء 27 فبراير 2024
وزير الخارجية الأمريكي

وزير الخارجية الأمريكي

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أن أنتوني بلينكن بحث هاتفيًا مع نظيره الأردني، أهمية ضمان عدم توسع الصراع في قطاع غزة، خاصة قبل شهر رمضان، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، لنظيره الأردني أهمية الجهود المشتركة؛ لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما أكد التزام واشنطن بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مع ضمانات أمنية لإسرائيل.

 

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