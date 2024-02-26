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الخارجية الأمريكية: حققنا تقدما بشأن اتفاق الإفراج عن المحتجزين في غزة بنهاية الأسبوع

كتب:

محمد عزالدين
09:14 م | الإثنين 26 فبراير 2024
الخارجية الأمريكية

الخارجية الأمريكية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تعتقد أن هناك اتفاقا حول إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، والأمر يتوقف على الفصائل الفلسطينية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتابعت: «لم نتسلم أية تفاصيل إنسانية أو أمنية من إسرائيل بشأن أية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية».

وواصلت: «لم نجر أي محادثات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن خطة ما بعد الحرب في قطاع غزة».

واستكملت: «على الفصائل الفلسطينية القبول بالهدنة الإنسانية إذا أرادت رفع المعاناة عن المدنيين».

وأكدت أن الولايات المتحدة لا تفرض على إسرائيل ما يتوجب عليها القيام بها.

وأوضحت أنها حققت تقدما بشأن اتفاق الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة خلال نهاية الأسبوع، وتواصل العمل على ذلك.

 

 

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