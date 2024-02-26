المستشار الإعلامي للأونروا: الوكالة قد توقف عملياتها في غزة بعد مارس

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إن 16 دولة، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وأستراليا، علقت تمويلاتها للوكالة، بعد مزاعم إسرائيلية بأن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في أحداث 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف «أبو حسنة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث الأخبار»، على قناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الاثنين، أن حجم المبلغ الذي كان يجب أن يدفع قبل وقف التمويل حتى الآن، هو 440 مليون دولار أمريكي، مؤكداً أن ما لدى الأونروا من تمويل يكفي عمليات الوكالة في قطاع غزة حتى بداية شهر مارس المقبل.

بعض الدول زادت إسهاماتها لتعويض النقص

واشار إلى أن بعض الدول دفعت أكثر مما هو مقرر، لتضييق الفجوة، بعد وقف تمويل 16 دولة لوكالة الأونروا، ومنهم دولة أيرلندا، حيث دفعت الأسبوع الماضي 20 مليون يورو للمنظمة، وكذلك تم الحصول على قرض من الأمم المتحدة، ولفت إلى أن الوكالة يمكن أن تدبر حالها خلال شهر مارس، لكن بعد ذلك سيكون الوضع خطيراً للغاية.

وأوضح أنه إن لم يكن هناك حل من خلال رفع وقف التمويل، أو زيادة الدول الأخرى مساهماتها، فإن وكالة الأونروا ستكون مضطرة لتقليص شديد لأعمالها، أو وقف أعمالها تماماً بعد شهر مارس.