حماقي يُبهر لوس أنجلوس في ثاني حفلات جولته الغنائية بأمريكا الشمالية

واصل النجم المصري محمد حماقي حصد المزيد من النجاحات في ثاني حفلات جولته الغنائية بأمريكا الشمالية، والتي أقيمت في مدينة لوس أنجلوس، أكبر مدن ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

نجاح باهر:

حقق حفل حماقي في لوس أنجلوس نجاحًا باهرًا، حيث تواجد عدد غير مسبوق من الجمهور تجاوز الطاقة الاستيعابية للقاعة، بعد نفاذ تذاكر الحفل كاملة قبل إقامته بـ 48 ساعة.

حضور متنوع:

ضمّ الحضور أعدادًا كبيرة من أبناء الجاليات العربية وأصدقائهم من مختلف الجنسيات الأجنبية، الذين تفاعلوا بشكل كبير مع أغاني حماقي الشهيرة.

أجواء حماسية:

أشعل حماقي أجواء الحفل بمجموعة من أغانيه المميزة، مثل "زيها مين" و"لا ملامة" و"م البداية" و"أحلى حاجة فيكي" و"هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي" و"أم الدنيا" و"أدرنالين" و"قلبي حبك جدا جدا" و"لمون نعنان" و"حبيت المقابلة".

تفاعل هائل:

تفاعل الجمهور بشكل هائل مع أغاني حماقي، حيث رقصوا طوال فترة تواجده على خشبة المسرح.

رضاء تام:

عبّر «حماقي» عن رضاه التام بما حققه في حفل لوس أنجلوس، ونشر عددًا من فيديوهات الحفل عبر خاصية "الستوري" على صفحتيه على "فيسبوك" و"انستجرام"، وكتب بالإنجليزية: "شكرا لوس أنجلوس على هذه الطاقة المذهلة الرائعة".

استمرار الجولة:

يواصل «حماقي» جولته بعد ذلك للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحيي حفله القادم في ولاية نيويورك، الأكثر زحامًا في الولايات المتحدة الأمريكية، في الأول من مارس.

ختام الجولة:

يختتم حماقي جولته الغنائية في العاصمة واشنطن في اليوم التالي، ثم يتجه إلى مدينة ديترويت، التي تعدّ أكبر مدن ولاية ميتشجن الأمريكية.