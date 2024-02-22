محمد حماقي يصل كندا لبدء جولته الغنائية

وصل الفنان محمد حماقي إلى كندا، وذلك استعدادًا لإحياء مجموعة حفلات وجولة يقوم بها في أمريكا الشمالية يبدأها من كندا، وكان في استقبال حماقي الشركة المُنظمة للحفلات.

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وكان من المفترض أن يقوم «حماقي» بهذه الجولة نهاية العام الماضي؛ لكنه قام بتأجيلها نظرًا للأحداث الجارية في غزة، والتي اندلعت من يوم 7 أكتوبر.

وأصدرت الشركة المنظمة وقتها بيانا قالت فيه: «‏نعتذر بشدة ولكن يؤسفنا إبلاغكم بتأجيل جولة الفنان محمد حماقي في أمريكا الشمالية إلى 22 فبراير - 3 مارس 2024، نظرًا للأحداث الحالية في غزة».

وأضافت: «سيتم الإعلان عن التواريخ الدقيقة لكل ولاية قريبًا جدًا.. سنتصل بجميع حاملي التذاكر لتقديم خيارات.. الاحتفاظ بتذكرتك للتاريخ الجديد أو الحصول على استرداد كامل المبلغ».