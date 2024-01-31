ابنة محمد حماقي تخطف الأنظار.. كيف أصبحت ملامحها؟

على الرغم من عدم ظهورها بشكل كبير على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن ابنة محمد حماقي اتسطاعت خطف الأنظار بشكل كبير، فور ظهورها مع والدها، لتنشر صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

شاهد ابنة محمد حماقي وكيف أصبحت ملامحها؟

وسرعان متا تصدرت فاطمة، ابنة محمد حماقي، محركات البحث على مواقع الإنترنت المختلفة، إذ ظهرت في صورة عفوية رفقة والدها.

وعلى الفور بدأ الرواد ينشرون صورتها، معلقين على ملامحها التي بدأت تدمج بين ملامح والديها، مرفقين العديد من التعليقات الإيجابية حولها.

ولادة ابنة محمد حماقي

وتجمع فاطمة، ابنة محمد حماقي، علاقة خاصة بوالدها، تحدث عنها مرارًا وتكرارًا في عدد من اللقاءات التلفزيونية، إذ تحدث من قبل عن لحظة ولادة ابنته «فاطمة» التي تحمل اسم والدته، وكيف تغيرت مشاعره: «فاكر اللحظة اللي اتولدت فيها، حضرت الولادة أول ما شوفتها، حسيت إن كان في زرار مقفول جوايا واشتغل، وبقت في مشاعر تانية خالص ليها».

كما طرح «حماقي» أغنية خاصة بها من قبل سنوات، وقت الاحتفال بعيد ميلادها الأول، لكنه لم يطرحها على الساحة الفنية: «ماحبتش أنزلها لأني حسيتها خاصة أوي».

موقف كوميدي من ابنة محمد حماقي

وتطرق محمد حماقي خلال تصريحات تلفزيونية، عن مواقفه مع ابنته، مؤكدًا إنه كلما اشترى هاتفًا جديدًا، تحرص ابنته «فاطمة» على وضع الملصقات الكارتونية الخاصة بها على خلفيته، وإجباره على عدم إزالتها:«كل ما أجيب تليفون تروح جايبة ستيكر وحاطاه عليه، وتقولي بابي ماتشيلهوش فما أقدرش أشيله».