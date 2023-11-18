أول ظهور لزوجة محمد حماقي في حفل زفاف الموزع تميم

شهد حفل زفاف الفنان والموزع الموسيقي تميم، أول ظهور لزوجة الفنان محمد حماقي، «نهلة»، الذي يقام حاليا في أحد الفنادق الخاصة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

محمد حماقي يحيي حفل الزفاف

كانت أولى فقرات الحفل، أحيا الفنان رامي صبري، ثم يليه فقرة غنائية للفنان محمد حماقي، بحضور الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والملحن محمد مدين والملحن محمد رحيم والإعلامي ممدوح موسى.

الزفاف في أحد الفنادق الخاصة

يعمل الموزع الموسيقي تميم، حاليًا على وضع التوزيع الموسيقي لألبومي النجمتين إليسا ومحمد حماقي، رافعا شعار «لا للراحة»، حيث من المقرر أن يتم إطلاق البومين خلال فصل الشتاء المقبل، بعد أن جرى وقف العمل عليها بسبب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.