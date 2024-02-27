طبيب توفى أثناء إجراء جراحة لمريض في الغربية.. «سبوع بنته بعد أيام»

حالة من الحزن والصدمة على وجوه زملاء الدكتور عبدالله جمال، طبيب التخدير بمستشفى المنشاوي العام، بالغربية، بعد وفاته داخل غرفة العمليات أثناء إجراء عملية جراحية لأحد المرضى.

وكشف الدكتور محمد سلام، مدير مستشفى المنشاوي العام بطنطا، عن اللحظات الأخيرة في حياة الطبيب الشاب والذى توفى إثر أزمة قلبية مفاجئة وهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء عمله داخل غرفة عمليات المستشفى، قائلًا: «دكتور شاب عمره 29 سنة، وصاحب أخلاق طيبة ومحب لعمله، فجأة مات داخل غرفة العمليات بالمستشفى وكانت صدمة لنا جميعا داخل المستشفى».

وأوضح مدير مستشفى المنشاوي العام بطنطا أن الطبيب الراحل لم يهنأ برؤية طفلته صاحبة الـ3 أيام، معقبا: «كنا لسه بنبارك له على ولادتها وكان بيدعينا على حضور السبوع».

وعن تفاصيل اللحظات الأخيرة داخل غرفة عمليات المستشفى للدكتور الراحل، قال: «كان يوم طبيعي جدا للدكتور جمال، وكان يمارس عمله بشكل طبيعي ولم تظهر عليه أي أعراض إرهاق أو تعب وفوجئ الجميع بسقوط الطبيب داخل غرفة العمليات أثناء إجراء عملية جراحية لأحد المرضى».

ولفت إلى أن زملاء الطيب حاولوا إجراء إسعافات الإفاقة له غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثر هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، وكان خبر وفاته صدمة للجميع، وجرى تشييع جثمانه ودفنه في مقابر عائلته.