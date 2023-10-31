محافظ الغربية يستعرض جاهزية مستشفى المنشاوي العام لمواجهة الكوارث

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، جولة تفقدية لمستشفى المنشاوي العام ومركز الحماية المدنية والإسعاف الرئيسيين، وذلك للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين والمترددين علي المستشفيات والقطاعات المختلفة، وذلك للتأكد من مدى جاهزية القطاعات لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها حال وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية.

وتفقد المحافظ أقسام مستشفى المنشاوي العام فضلا عن تفقد بنك الدم بالمستشفى للوقوف على مخزون أكياس فصائل الدم ومشتقاته، إضافة إلى تفقد الصيدلية المركزية للمستشفى للتأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

الاستماع للمرضى

وخلال جولته، استمع المحافظ، للمرضى المتواجدين داخل المستشفى، للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة واستفسر رحمي من المرضى عن وجود أي احتياجات لهم للعمل على توفيرها في الحال، مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتي تخدم قطاعا عريضا من المواطنين.

الإسعاف الرئيسي بطنطا

وتابع المحافظ جولته بتفقد مركز الإسعاف الرئيسي بطنطا والذي يضم سيارات مجهزة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية، واطمئن المحافظ على مدى جاهزيتها لتقديم الخدمات للمواطنين في حالة حدوث أي طارئ وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج، إضافة إلى تفقد مركز الحماية المدنية الرئيسي بطنطا وتفقد المحافظ بعض الأدوات والمعدات والسيارات التي تقوم قوات الحماية المدنية باستخدامها للتعامل مع عمليات الحرائق.