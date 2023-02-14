وفاة طبيب تخدير بجامعة طنطا إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء عمله

توفي الدكتور ياسر عمرو أحمد راغب، أستاذ التخدير والعناية المركزة الجراحية وعلاج الألم و رئيس وحدة علاج الألم بمركز الأورام بجامعة طنطا، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة، أثناء عمله داخل قسم التخدير بجامعة طنطا.

وأكد الدكتور أيمن عبد المقصود رئيس قسم التخدير بجامعة طنطا، أن الراحل حضر إلى قسم التخدير بجامعة طنطا في الصباح الباكر، كعادته وكان لايعاني من أي أمراض ولم تظهر عليه أي علامات الإجهاد أو التعب، ودائما ما كان يتحدث مع أصدقائه بابتسامة.

فقد الوعي

وأضاف رئيس قسم التخدير بجامعة طنطا، في تصريح صحفي، لـ«الوطن»، أنه أثناء الحديث مع الراحل داخل قسم التخدير بمستشفى الفرنساوي بجامعة طنطا شعر الفقيد بحالة إعياء، وسقط على الأرض مغشياً عليه وأصيب بتشنجات وحاول إفاقته وجرى نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي ولفظ أنفاسه الأخيرة لحظة وصوله إلى المستشفى، متأثرًا بأزمة قلبية حادة أدت لتوقف عضلة القلب، وهبوط حاد في الدورة الدموية.

وأكد أن أستاذ التخدير بجامعة طنطا الراحل، يبلغ من العمر 52 عاما ولديه 3 أبناء، وثبت عدم وجود شبهة جنائية في سبب وفاة طبيب مستشفى طنطا الجامعي، مؤكدا أن الطبيب كان مشهودا له بالكفاءة وحسن الخلق والتفاني في العمل، وأنه تم تشييع الجنازة عقب أداء صلاة الجنازة بعد صلاة العشاء ودفنه بمقابر الأسرة بمدينة المحلة الكبرى.

نعي جامعة طنطا

من جانبه نعى الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات طنطا الجامعي الجامعية ووكلاء الكلية والمدير التنفيذي للمستشفيات ومديري المستشفيات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من أطباء وتمريض وجميع العاملين بالكلية.