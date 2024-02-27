«الصحة» تتعاون مع المؤسسات المعنية لتصنيع أدوية السرطان في مصر

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، عن تعاون الوزارة مع مختلف المؤسسات المعنية لتوطين صناعة الأدوية، خاصة المتعلقة بعلاج الأمراض السرطانية، وذلك في إطار سعي مصر لتصبح مركزًا إقليميًا مهما لتصنيع الدواء وتصديره لكل الدول الإفريقية.

تحديث البروتوكول العلاجي لمرضى الكبد

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ وزير الصحة والسكان اجتمع مع إحدى شركات الدواء الخاصة، وجرى الاتفاق على استحدات البروتوكول العلاجي لمرضى سرطان الكبد، وإضافة عقار جديد لهم، على أن يعمم البروتوكول العلاجي على مستوى المحافظة داخل المستشفيات.

توفير قاعدة بيانات

وأضاف المصدر، أنّ هناك توجيهات بالإسراع في منظومة التحول الرقمي في جميع القطاعات والهيئات، لتوفير قاعدة بيانات كبيرة موحدة للمواطنين ومدققة لإعداد الخريطة الصحية لمصر بشكل سليم ومتوازن، مؤكدا أنّ الخريطة الصحية لمصر من أولويات وزارة الصحة في التوقيت الحالي، لمعرفة مدى استيعاب المنشآت الصحية للمواطنين في الأوقات الحرجة ومعرفة الأمراض وتوزيعها ومدى تمركزها داخل المستشفيات.