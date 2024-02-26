«الصحة» تحذر من عادة يومية خاطئة لبعض المواطنين تتسبب في خطر للجسم

في تقرير رسمي صادر عن وزارة الصحة والسكان، جرى تعميمه على مديريات الشؤون الصحية، حذرت الوزارة من عادة خاطئة يجب تجنبها، وهي التوقف عن تدخين الشيشة، بنكهات أو بدون نكهات، تحت وهم حماية النفس من الأمراض غير السارية.

وأكدت الوزارة، أن جميع أنواع الشيشة، سواء بنكهات أو بدونها، ضارة بالصحة، وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والرئة والسرطان.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى التوقف عن تدخين الشيشة نهائيًا للحفاظ على صحتهم، مشيرة إلى الخط الساخن للمساعدة فى الإقلاع عن التدخين 16328.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الصحة، على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة، والعمل على رفع التوعية الصحية لدى المواطنين، والبعد عن العادات والسلوكيات الخاطئة، التي لها أضرار بالغة على أجهزة الجسم المختلفة.

الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان

وأضافت: لا بد من التوقف عن التدخين بكل أنواعه، لافتة إلى تأثيرا التدخين على كل أجهزة الجسم كالقلب والكلى، مشيرة الى أن الأشخاص المدخين أكثر الفئات عرضة للإصابة بالأمراض المعدية وغير المعدية، حيث أن مناعتهم تكون ضعيفة للغاية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، في حال الرغبة فى أي استسفارات أو طلبات، الاتصال بالخط الساخن 105، للرد على كل التساؤلات من مصادرها الرسمية، والعمل على حل أي مشكلة، وإزاله كل المعوقات، وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة على أكمل وجه.