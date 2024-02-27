أصيب بالسرطان في آخر أيامه.. محطات في حياة الراحل غسان مطر

طبقة صوته الرخيمة جعلته يشتهر بأدوار مختلفة في أعماله الفنية، ليثري تاريخ السينما المصرية بأدوار ممزوجة من الفكاهة والشر، هو الفنان الراحل غسان مطر، الذي لا يعرف الكثيرون عنه أنه فلسطيني الجنسية، جاء من مدينة يافا على مصر ليصبح أهم فنانين جيله، حظى بشعبية كبيرة بين الجمهور، وبالرغم من صوته الأجش الذي كان يوحي بأنه شخصية شريرة إلا أنه كان على عكس ذلك في الحقيقة، ونقدم لكم أبرز المحطات في حياة الفنان الراحل بالتزامن مع ذكرى وفاته اليوم.

الفنان غسان مطر

كان للفنان الراحل غسان مطر طريقة مختلفة في تقديم أدوار الشر، وكان يقدمها بطابع فكاهي جعله متميزا في ذلك اللون، والراحل من مواليد 8 ديسمبر 1938، وهاجر إلى بيروت عام 1948، وقرر العمل في مجال التمثيل خلال فترة الستينيات، وذاع صيته في الكثير من المسلسلات والمسرحيات، واشتهر بإفيهاته المختلفة ترأسها «اختراع يا كوتش» و«اعمل الصح»، وكان نائب رئيس اتحاد الفنانين العرب، والأمين العام لاتحاد الفنانين الفلسطينيين.

غسان مطر الأب

تزوج الفنان غسان مطر وأنجب جيفارا وابنتاه مريم وميساء، وقال خلال لقاء له مع الإعلامية منى الشاذلي، إن أكثر ما يتمناه لأبنائه هو أن ينعموا بحياتهم في سعادة، وروى ذكرى اغتيال جيفارا نجله خلال حرب المخيمات، التي فقد على إثرها والدته وزوجته: «لم أصدق الخبر في البداية نزل عليا صاعقة، جيفارا كان ابن جميل حزنت عليه بشدة، لكن حاولت الوقوف على رجلي مرة أخرى من أجل أبنائي، وأسعى في الحفاظ على حالتهم النفسية دوما».

ذكرى وفاته

تزوج الفنان غسان مطر من الفنانة سما لمدة 13 عامًا، حتى علمت زوجته أنه مصاب بمرض السرطان وأخفت عنه الخبر لحبها الشديد له، وعبرت سما خلال لقاء تلفزيوني سابق لها: «رحلة حياتنا الفنية حببتنا في بعض واتجوزنا، لحد دلوقتي مش بصدق أنه مات أبدًا»، ولفتت إلى أنها كانت لا تريد شيئا من الدنيا غيره، وظلت معه حتى توفي في 27 فبراير عام 2015.