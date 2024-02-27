حزب الله يستهدف قاعدة ميرون الجوية الإسرائيلية بـ40 صاروخا

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف قاعدة مراقبة جوية تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي بدفعة صاروخية كبيرة؛ ردا على الهجوم الذي شنه طيران الاحتلال على منطقة بعلبك شرقي لبنان أمس الاثنين.

وأفادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن التلفزيون الإسرائيلي، بأن حزب الله أطلق ما يصل إلى 40 صاروخا من لبنان باتجاه قاعدة ميرون الجوية.

حزب الله: استهدفنا «قاعدة ميرون الجوية»

وأكد حزب الله في بيانه، أنه استهدف قاعدة ميرون الجوية بدفعة صاروخية كبيرة من عدة راجمات، بلغت عشرات الصواريخ التي خرجت من جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى.

وعلى الجانب الآخر أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق صفارات الإنذار بعد إطلاق صواريخ من الجانب اللبناني.

غارة إسرائيلية تستهدف بعلبك

وكان طيران الاحتلال شن أمس غارات استهدفت مدينة بعلبك شمال شرقي لبنان، ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص جراء الغارات، بمنطقة تصنف على أنها منطقة زراعية، وهي قريبة من الحدود اللبنانية السورية.