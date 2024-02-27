أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان، ولكن هناك تساؤلات عديدة حول هل يتزامن شم النسيم مع شهر رمضان 2024؟، وخلال السطور التالية نوضح ذلك.

هل يتزامن شم النسيم مع شهر رمضان 2024؟

وحول التساؤل عن هل يتزامن شم النسيم مع شهر رمضان 2024؟، فوفقا للحسابات الفلكية فإن شهر رمضان سيحل على الأمة الإسلامية خلال أيام، حيث يبدأ يوم 11 مارس المُقبل وينتهي في أبريل، بينما يوافق موعد شم النسيم 6 مايو المُقبل، وذلك وفقًا لتقويم العام الجديد 2024.

وستأتي إجازة عيد الفطر المبارك بعد انتهاء شهر رمضان في الفترة من 10 أبريل إلى 12 من نفس الشهر، وستوافق إجازة شم النسيم يوم 6 مايو المُقبل.

وتأتي الإجازات الرسمية المُتبقية في العام وفقًا لتقويم العام الجديد كالآتي:

إجازات شهر يونيو 2024

إجازة عيد الأضحى المبارك: تبدأ يوم الاثنين 17 يونيو وحتى الأربعاء 20 من نفس الشهر.

إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو: يوم الأحد 30 يونيو 2024.

إجازات شهر يوليو 2024

عيد رأس السنة الهجرية: يوم الاثنين 8 يوليو 2024 إجازة.

إجازة المولد النبوي الشريف: يوم الاثنين 16 يوليو 2024.

إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو: يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.

إجازات شهر أكتوبر 2024

إجازة انتصارات أكتوبر: يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.