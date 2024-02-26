مطران أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك يهنئ قيادات المنيا بقرب حلول شهر رمضان

زار الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والوفد المرافق له، مديرية الأمن المنيا، ومكتب الأمن الوطني، لتقديم التهنئة، لاقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وقدم الوفد الكنسي كلمات التهاني للقيادات الأمنية بالمحافظة، متمنين لهم التوفيق، لخدمة الأمن، والسلام، كما دار حوار متبادل حول «ضرورة نشر المحبة والإخاء والسلام لأنها رسالة الكنيسة والمجتمع».

ترأس الأنبا بشارة جودة صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بالهريف.

وشارك في الصلاة القمص دانيال إسحق، راعي الكنيسة، حيث قدم الأب المطران الذبيحة الإلهية، لتكون الكنيسة دائمًا في نمو، حتى يحل السلام في كافة أنحاء العالم.

وفي كلمة العظة، أكد صاحب النيافة ضرورة العمل، لأجل طعام الحياة الأبدية «الصلاة والتأمل والجهاد الروحي وممارسة أعمال المحبة والرحمة بطرق ملموسة في واقع الخبرات البشرية».

وأكد راعي الإيبارشية أن جميع ما سبق، يتطلب مسيرة إيمانية، يتم فيها الدخول إلى العمق، لأن طريق القداسة المطلوب السير فيه، هو أن نجسّد الإيمان، في واقع حياتنا اليومية.