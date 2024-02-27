رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الصليب الأحمر في غزة: مستشفيات قليلة تحاول البقاء قيد التشغيل رغم نفاد الوقود

كتب:

هانى حسن
11:03 ص | الثلاثاء 27 فبراير 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

قال هشام مهنا متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة إنَّ عدد قليل من المستشفيات تحاول البقاء قيد التشغيل رغم نفاد مخزون الوقود، مبينًا أنَّ الوضع الإنساني في مختلف أنحاء القطاع آخذ بالتدهور، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.

وأضاف «مهنا» في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية أنَّ النازحين في رفح الفلسطينية يواجهون ظروفًا جوية قاسية ورياحًا تعصف بخيامهم، مشيرًا إلى أنَّ العمليات العسكرية الإسرائيلية، طالت مناطق القطاع كافة والعديد من الطرق دمرت تمامًا، ولا يوجد مكان آمن في مختلف أنحاء القطاع.

اقرأ المزيد:

الصليب الأحمر: نزوح عائلات كاملة قسرا جراء القصف الإسرائيلي على غزة

«الصليب الأحمر» يعلن انقطاع الاتصال بالمتواجدين داخل مجمع ناصر الطبي في غزة

«الصليب الأحمر»: مصر تقوم بدور بارز في إدخال المساعدات إلى غزة

اتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمر: مصر تبذل جهودا لإيصال المساعدات إلى غزة

محافظ شمال سيناء يستقبل رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر
بقلم هانى حسن