الصليب الأحمر في غزة: مستشفيات قليلة تحاول البقاء قيد التشغيل رغم نفاد الوقود

قال هشام مهنا متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة إنَّ عدد قليل من المستشفيات تحاول البقاء قيد التشغيل رغم نفاد مخزون الوقود، مبينًا أنَّ الوضع الإنساني في مختلف أنحاء القطاع آخذ بالتدهور، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.

وأضاف «مهنا» في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية أنَّ النازحين في رفح الفلسطينية يواجهون ظروفًا جوية قاسية ورياحًا تعصف بخيامهم، مشيرًا إلى أنَّ العمليات العسكرية الإسرائيلية، طالت مناطق القطاع كافة والعديد من الطرق دمرت تمامًا، ولا يوجد مكان آمن في مختلف أنحاء القطاع.