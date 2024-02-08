«الصليب الأحمر»: مصر تقوم بدور بارز في إدخال المساعدات إلى غزة

أعربت رئيس الاتحاد الدولي للصليب الأحمر كيت فوربس، عن سعادتها بتواجدها أمس على الحدود المصرية مع فلسطين، ورؤيتها المساعدات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني بشدة، قائلة: «شاهدت هذه المساعدات، وهي ضرورية للغاية، لكن أيضا شاهدنا أننا نحتاج لمزيد من المساعدات والقدرة على الدخول وإيصالها».

أضافت «فوربس»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن منظمة الهلال الأحمر المصري تقوم بدور بارز في هذا السياق، بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، والجميع يحاول بذل الجهود، لافتة إلى أن الممرات الآمنة ليست رفاهية ووصولها لمن يحتاجونها أمر ضروري لكرامة أولئك الذين يعانون، وهناك حاجة لوصول المزيد من المساعدات.

وتابعت: «المشكلة التي لدينا أنه يوجد العديد من الحواجز والمشاكل الأمنية التي تتعلق بإيصال المساعدات، وليس لدينا إمكانية الوصول لكل الأماكن في قطاع غزة، إذ يوجد أكثر من مليون شخص هناك نزحوا ويحتاجون لهذه المساعدات، وهناك آلاف يعانون من المجاعة يحتاجون للدواء والغذاء والمأوى أيضا، لذلك لا بد من إدخال مزيد من المساعدات وإيصالها لمن يحتاجون إليها من أجل إنقاذهم».