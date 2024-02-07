اتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمر: مصر تبذل جهودا لإيصال المساعدات إلى غزة

قالت كيت فوربس، الرئيس الجديد للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إن مصر تقدم جهودا إنسانية كبيرة عبر المساعدات التي يتم تجهيزها بشكل يومي لتدخل من معبر رفح البري إلى قطاع غزة.

وأضافت «فوربس»، في تصريحات صحفية علي هامش زيارتها اليوم الأربعاء للمخازن الاستراتيجية الخاصة بالهلال الأحمر المصري بمدينة العريش، أن فرق الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء يبذلون جهودا إنسانية يستحقون الثناء عليها.

«فوربس» تناقش طريقة تجهيز المساعدات واستلامها

وتفقدت كيت فوربس، اليوم الأربعاء، معبر رفح البري، بمرافقة اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور رامي الناظر، الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري، والدكتور يونس الخطيب، رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني.

واستمعت «فوربس» لشرح من مسؤولي الهلال الأحمر المصري حول كيفية استقبال المساعدات وأنواعها وطرق تخزينها وتكويدها وتحميلها على شاحنات ونقلها الي قطاع غزة، كما ناقشت طرق زيادة أعداد الشاحنات مع الجانبين المصري والفلسطيني.

واستعرض الدكتور لطفي غيث، مسؤول إدارة العمليات في الهلال الأحمر المصري، أعداد الشاحنات التي تدخل يوميا من معبر رفح البري، وإجمالي الكميات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ بداية الأحداث، وما تحتويه من مساعدات طبية وغذائية وإيوائية.

«فوربس» تدخل قطاع غزة

ودخلت رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والوفد المرافق لها عبر معبر رفح البري إلى داخل قطاع غزة، في زيارة هي الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ورافق «فوربس» الدكتور يونس الخطيب، رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، للاطلاع على ما حدث جراء استمرار العدوان للشهر الرابع على التوالي، والتحديات التي تواجه طواقم الجمعية خلال تأديتها لعملها الإنساني، وبحث سبل تعزيز خدمات الجمعية الإسعافية والإغاثية للتخفيف من معاناة المواطنين في القطاع.