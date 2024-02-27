تحرير 16 محضرا لمنشآت طبية مخالفة في الشرقية

شنت لجنة المنشآت الصحية بإدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية، بالتعاون مع الجهات المختصة حملات للتفتيش على 5 مستشفيات ومراكز طبية بنطاق مركزي الزقازيق وكفر صقر.

وأسفر التفتيش عن غلق فوري لمركز طبي يعمل بدون تراخيص وغلق جزئي لغرفة شبكة الغازات والتعقيم والغسيل بإحدى المراكز، لعدم توافر الإشتراطات البيئية والصحية، بالإضافة إلى تحرير 16 محضر جنح لوجود مخالفات بها.

عدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية ومكافحة العدوى

وأوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت التي تم التفتيش عليها تتمثل في (نقص شديد في الإشتراطات البيئية - عدم وجود رخصة بيئية - عدم وجود رخصة تشغيل - عدم وجود سجل بيئى - عدم وجود سجل مخلفات خطرة - وجود تسريب في المخالفات الطبية الخطرة وعدم فصلها ببقية المخالفات وعدم التخلص الآمن منها - عدم توافر الإشتراطات البيئية والصحية ومكافحة العدوى - إلقاء المخلفات الطبية بطريقة عشوائية بالإضافة إلى وجود أدوية غير مرخصة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

وجاءت المحاضر التي جرى تحريرها كالتالي:

- (5) محاضر جنح لمركز طبى خاص بمدينة الزقازيق بأرقام (224، 225، 226، 227، 228) جنح مركز الزقازيق لسنة 2024.

· تحرير محاضر جنح لمركز لمستشفى خاص بقرية غزالة بمركز الزقازيق بأرقام (2229، 2230، 2231، 2232، 2233) جنح مركز الزقازيق لسنة 2024 وتم الغلق الفوري للمستشفى.

· تحرير محاضر جنح لمستشفى خاص بمركز كفر صقر بأرقام (480، 516، 889، 1038) جنح كفر صقر لسنة 2024.

· تحرير محاضر جنح لمستشفى خاص بمركز كفر صقر بأرقام (481 ،516) جنح كفر صقر لسنة 2024.