تشميع منشآت طبية خاصة بدون ترخيص في حملة تفتيشية موسعة بمطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، شنت حملة موسعة برئاسة الدكتورة سماح خوخة، على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمدينة مرسى مطروح، وتبين وجود مخالفات، وجرى غلقها وتشميعها.

منشآت طبية تعمل بدون ترخيص

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن جهود حملة العلاج الحر على العيادات الخاصة، وبمراجعة منشأتين طبيتين منها، تبين عملها بدون ترخيص، بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981، المعدل بالقانون 153 لسنة 2004.

وأضاف: «كما تبين أن الأماكن غير مستوفية الحد الأدنى للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى مخالفة هذه المنشآت لسياسات مكافحة العدوى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة».

الضرب بيد من حديد على المخالفين

وأشار «سالم» إلى أن حملات التفتيش على المنشآت الطبية، مثل المستشفيات الخاصة والعيادات ومراكز الأشعة، مستمرة، مؤكدا الضرب بيد من حديد على المخالفين، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، اللازمة ضد المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.

وقدم وكيل وزارة الصحة بمطروح، الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة، من إدارة العلاج الحر، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.

تكثيف الحملات على المنشآت الطبية

وأوضح الدكتور مبروك سالم، أن هناك توجيهات من وزير الصحة والسكان، وتعليمات من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمرور المكثف على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»، وضبط المخالف منها، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.