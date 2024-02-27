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ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 25 كيلو حشيش بـ1.7 مليون جنيه في الإسكندرية

كتب:

محمد بركات
11:27 ص | الثلاثاء 27 فبراير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أنّ عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، يتاجران في المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلوجراما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي.

وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليون و750 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات