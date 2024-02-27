«قصور الثقافة»: دخول الجمهور إلى حفل أغاني أم كلثوم على مسرح السامر مجانا

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني الاستعداد للحفل الفني الذي تنظمه الهيئة لأغاني كوكب الشرق أم كلثوم، والمقرر إقامته 8 مساء الخميس المقبل على مسرح السامر بالعجوزة، موضحة أن الدعوة عامة ودخول الجمهور مجانا إلى الحفل الذي يأتي الحفل تزامنا مع احتفاليات قصور الثقافة بذكرى سيدة الغناء العربي أم كلثوم خلال فبراير الجاري في مواقعها الثقافية بالقاهرة والمحافظات.

بروفات حفل أم كلثوم

وتواصل هيئة قصور الثقافة استعدادها، كما تجري الفرقة المصرية للموسيقي والغناء بقيادة المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع حاليا البروفات على الحفل، ومن المقرر أن يكون الجزء الثاني من الحفل للفنان أحمد إبراهيم ويقدم باقة من أشهر أغانيه تراثية وأغاني الطرب الأصيل، بمشاركة الفرقة المصرية.

ويأتي الحفل ضمن المشروع الفني للهيئة الذي يُقدم في الخميس الأخير من كل شهر، ويهدف إلى تطوير المحتوى الفني المقدم للجمهور، وتقدم الهيئة سلسلة حفلات غنائية مجانية تشارك بها فرقها الفنية بشكل دوري، وتقدم خلالها أعمال رموز وأعلام الفن والطرب، ويشارك بها عدد كبير من الفنانين والمطربين.