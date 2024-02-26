قصور الثقافة تقيم حفلا فنيا لأغنيات أم كلثوم بمسرح السامر الخميس المقبل

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، حفلا فنيا لأغاني سيدة الغناء العربي أم كلثوم، في الثامنة مساء الخميس المقبل على مسرح السامر بالعجوزة.

تطوير وإثراء المحتوى الفني المقدم للجمهور

وقال عمرو البسيوني، رئيس هيئة قصور الثقافة، إن الحفل يأتي ضمن مشروع فني جديد للهيئة يقدم في الخميس الأخير من كل شهر، ويهدف إلى تطوير وإثراء المحتوى الفني المقدم للجمهور، كما تستهدف من خلاله الهيئة تدشين سلسلة حفلات غنائية مجانية تشارك بها فرقها الفنية بشكل دوري، وتقدم خلالها أعمال رموز وأعلام الفن والطرب، ويشارك بها عدد كبير من الفنانين والمطربين.

أغنيات تراثية

وأشار الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية إلى أن الحفل تشارك به الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بباقة متميزة من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، بقيادة المايسترو مدحت عبد السميع، كما يخصص الجزء الثاني من الحفل للفنان أحمد إبراهيم ويقدم باقة من أشهر أغانيه وقصائد وأغاني تراثية وأغاني الطرب الأصيل، بمشاركة الفرقة المصرية.

وتنفذ فعاليات الحفل من خلال الإدارة العامة للموسيقى برئاسة وليد الشهاوي، ويأتي بالتزامن مع احتفال هيئة قصور الثقافة بذكرى كوكب الشرق أم كلثوم خلال فبراير الحالي في مواقعها الثقافية بالقاهرة والمحافظات.