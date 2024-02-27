6 معلومات عن الطيار الأمريكي أرون بوشنل.. هتف «فلسطين حرة» وحرق نفسه

لا يزال حادث إضرام الطيار الأمريكي أرون بوشنل، النار في نفسه خارج السفارة الإسرائيلية في واشنطن، يلقى اهتماما عالميا خاصةً بعد نشر آخر رسائله التي كشفت أسباب فعلته ورفضه لسياسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وكشفت صحيفة «ذا ايكونميك تايمز نيوز» الأمريكية معلومات جديدة عن الطيار الأمريكي أرون بوشنل، نقلا عن صفحته على موقع لينكدين LinkedIn.

من هو الطيار الأمريكي أرون بوشنل؟

1- يبلغ الطيار الأمريكي أرون بوشنل من العمر 25 عاما.

2- يقيم بوشنل في سان أنطونيو بولاية تكساس.

3- يعمل الطيار الأمريكي في القوات الجوية الأمريكية منذ عام 2020.

4- عمل كفني أنظمة عملاء في إدارة تكنولوجيا المعلومات.

5- كما عمل مهندس DevOps، وهي مهنة تدمج بين مطوري البرامج وخبراء تقنية المعلومات.

6- درس بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات في جامعة جنوب نيو هامبشاير.

آخر رسائل الطيار الأمريكي أرون بوشنل

قبل خططه لإضرام النار في نفسه، أرسل رسالة إلى وسائل الإعلام جاء فيها: «اليوم، أخطط للمشاركة في عمل احتجاجي متطرف ضد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني». وبث الحادث على موقع Twitch لكن تم حذف الفيديو بسبب انتهاكه للإرشادات، وكتب: «لن أكون متواطئا بعد الآن في الإبادة الجماعية. أنا على وشك المشاركة في عمل احتجاجي شديد».

وكان الفيديو أظهر الطيار الأمريكي أرون بوشنل بينما غمر نفسه بالوقود وبدأ الإمساك بولاعته، وحينها ظهر صوت مجهول يخبره: «هل يمكنني مساعدتك؟»، وبعد أن أشعل النار في نفسه صرخ مرارا وتكرارا: «فلسطين حرة»، وحاولت الحماية المدينة إنقاذه وإطفاء النيران ونقله للمستشفى لكنه توفي لاحقا جراء جروح خطيرة.