لحظة إشعال جندي أمريكي النار في جسده دعما لفلسطين.. ما آخر كلماته؟

تحولت واقعة إشعال جندي أمريكي النار في جسده أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، للتعبير عن دعمه للقضية الفلسطينية، إلى حدث عالمي سيطر على الرأي العام، بعد انتشار مقطع فيديو يرصد الواقعة بشكل واسع، يظهر فيه مرتديًا الزي العسكري، ويتحدث عن جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، قبل أن يشعل النيران في جسده، وحتى الآن، لم يُعلن بشكل رسمي تفاصيل حالته الصحية.

الجندي الأمريكي، بحسب مجلة «تايمز» الأمريكية، اسمه آرون بوشنل، ويعمل في القوات الجوية الأمريكية، وتحدث قبل إشعال النيران في جسده، قائلًا في فيديو نشره عبر حساب خاص على منصة «إكس» دشنه من أجل توثيق تلك اللحظة: «اليوم، أخطط للمشاركة في عمل احتجاجي شديد ضد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، أنا عضو نشط في القوات الجوية للولايات المتحدة، ولن أكون متواطئًا بعد الآن في الإبادة الجماعية».

مشاهد للجندي الامريكي اثناء حرق نفسه pic.twitter.com/EMMUScpl2w — Tamer تامر (@tamerqdh) February 26, 2024

واستكمل الجندي الأمريكي: «أنا على وشك الانخراط في عمل احتجاجي شديد، سأفعل في نفسي أبشع شيء، لكن مقارنة بما شهده الناس في فلسطين، هذا ليس متطرفًا على الإطلاق، هذا ما قررت طبقتنا الحاكمة أنه سيكون أمرًا طبيعيًا».

الجندي يصرخ أثناء اشتعال النيران «فلسطين حرة»

وأثناء اشتعال النيران، صرخ الجندي أكثر من مرة، قائلًا: «فلسطين حرة»، ثم سقط على الأرض، ليهرع إليه رجال الشرطة، ويطفئوا النيران، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، لكن حتى الآن، لم يقدم أي تحديث جديد حول حالته الصحية، سوى منشور عبر «إكس» لصحفي، يعلن وفاته.

الحادث الأول من نوعه

ما حدث أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن هي سابقة أولى من نوعها، ولم تحدث من قبل، في وقت أعلن فيه قسم شرطة العاصمة ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات «ATF»، أنهم سيحققون في الحادث.