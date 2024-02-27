«صحة المنيا»: تقديم خدمات طبية لـ180 ألف مواطن في العيادات الخارجية خلال شهر

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لــ180 ألف و906 حالات بالعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال بالمستشفيات خلال شهر، وذلك ضمن مجموعة من القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة نظمتها مديرية الصحة من خلال نخبة من الأطباء بكافة التخصصات.

تقديم خدمات طبية وعلاجية

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود المديرية خلال شهر حيث تم تقديم خدمات طبية وعلاجية لحوالي 180 ألف و906 حالة، منها 141 ألف و932 بالعيادات الخارجية، و38 ألف و974 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات.

إجراء 5501 عملية جراحية

وأشار «حسنين» إلى أنه تم إجراء 5501 عملية جراحية، وخدمات غسيل كلوي لـ 1099 مريضاً بإجمالي 12630 جلسة غسيل كلوي، وإجراء 556 حالة ولادة، وخدمات علاج طبيعي لـ 1946 مرضى بإجمالي 6241 جلسة علاج طبيعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات أشعة عادية لـ 14268 حالة وأشعة تلفزيونية لحوالي 3516 حالة وأشعة مقطعية لـ 1467 حالة، وإجراء 36836 تحليلا لعدد 13724 حالة، ورسم قلب لـ 4138 حالة و5 حالات مناظير و14 دوبلر، و374 ايكو، و86 c.arm، إلى جانب تقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لـ 46 ألف و273 حالة وتقديم خدمات عناية مركزة لـ 870 مريضا بإجمالي 3705 يوم علاج وحضانات لـ 572 طفلا بإجمالي 3498 يوم علاج.