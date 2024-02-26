«فيها حاجة حلوة».. احتفالية لإحياء الموروث الثقافي المصري بجامعة المنيا

نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، احتفالية لإحياء التراث المصري العريق، ودمج الماضي والحاضر في رحلة ثقافية مميزة، تُسهم في جذب السياح وتعزيز مكانة محافظة المنيا، على خريطة السياحة المصرية.

وقالت الكلية، في بيان، إن الحرم الجامعي عاش أجواءً مميزة في الاحتفالية، التي عكست عبق التراث المصري الأصيل، ودوره في جذب السياح.

عروض فلكلورية وفنية

وأضافت أنه خلال الاحتفالية التي جاءت تحت عنوان «فيها حاجة حلوة»، جرى عرض مجموعات من العروض الفولكلورية، من مختلف ثقافات مصر، تجسدت فيها رقصات مصرية تقليدية وموسيقى شعبية عريقة.

وتابعت أن معرض الأكلات التراثية المصرية الأصيلة أضاف نكهة مميزة للاحتفالية، إذ جرى عرض مجموعة متنوعة من المأكولات، التي تعكس تنوع مصر وثرائها.

عرض مجموعة من القطع الأثرية

وأشارت إلى إقامة معرض فني خاص بالمتحف الأتوني، أضاف لمسة ثقافية مميزة للاحتفالية، إلى جانب عرض مجموعة من القطع الأثرية النادرة التي تعكس تاريخ مصر العريق.

وألمحت إلى أنه في نهاية الاحتفالية، جرى تكريم جميع المشاركين، الذين ساهموا في إنجاحها، تأكيدًا على أهمية مثل هذه الفعاليات في الحفاظ على الهوية والتراث المصري.

جاءت الاحتفالية برعاية الدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا، وبحضور كل من الدكتورة سماح عبد الرحمن محمود عميد كلية السياحة، والدكتورة أنجي الكيلاني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والمجلس القومي للمرأة ممثلا في الدكتورة منال أبو سمرة، والدكتور أحمد شوقي زهران مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، وممثلو المتحف الأتوني.