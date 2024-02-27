سماح حسن: مصر تسير في أكثر من اتجاه لدعم القضية الفلسطينية

قالت الكاتبة الصحفية سماح حسن إنَّ مصر تسير في أكثر من اتجاه لدعم القضية الفلسطينية، أولها الاتجاه الإنساني بما يتمثل في الإغاثات والمخيمات الإغاثية التي تنفذها بالتعاون بين الهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر المصري من أجل إنشاء المخيمات الإغاثية في الحدود.

مصر أنشئت 139 مخيمًا إغاثيًا لأهالي غزة

وأضافت الكاتبة الصحفية خلال حوارها مع الإعلاميين باسم طبانة ويارا مجدي على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر أنشئت 139 مخيمًا إغاثيًا، مشيرة إلى كلمة مصر التي ألقاها وزير الخارجية خلال حضوره اجتماعات مجلس حقوق الإنسان ومؤتمر نزع السلاح في جنيف، مبينة أنَّ فكرة تلميح إسرائيل باستخدام السلاح النووي غير مقبولة، مشددة على أنَّ بعض الدول تعمل على غض البصر عن المشاركة الإنسانية من أجل دعم قطاع غزة، وهو موقف غير مقبول دوليًا.

واستكملت أنَّ البرلمان أقرّ أمس تعديل قانون حماية المستهلك في ظل الأزمات والتحديات الاقتصادية بهدف حماية المواطن من التجار المحتكرين في السوق، إذ أنَّه أقر غرامة بحد أدنى 250 ألف جنيه وحد أقصى 3 ملايين جنيه لحماية المواطن، موضحة أنَّ هذا القانون سيكون مصدر أمل للمواطن المصري.

مشاركة الحكومة في جلسات الحوار الوطني «خطوة مهمة»

وتابعت الكاتبة الصحفية أنَّ مشاركة الحكومة في جلسات الحوار الوطني في الملف الاقتصادي التي تمثلت في طرح أفكار ومشروعات جديدة لحل الأزمة الاقتصادية تمثل بداية مهمة جدًا لحل الأزمة الاقتصادية القائمة، كما أنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذ كل ما يُطرح أفكار في الحوار الوطني تمثل أيضًا خطوة مهمة وإيجابية.