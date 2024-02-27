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«مستقبل وطن»: جلسات الحوار الوطني تعزز عملية الإصلاح الاقتصادي

كتب:

محمد أباظة
12:18 م | الثلاثاء 27 فبراير 2024
عبدالله سعيد

عبدالله سعيد

قال عبدالله سعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن انطلاق جلسات الحوار الاقتصادي يؤكد صدق الدولة في تعزيز دور الحوار الوطني للخروج من أي أزمة تمر بها البلاد.

تعزيز عملية الإصلاح الاقتصادي

وأوضح سعيد أن الملفات المطروحة في الحوار الاقتصادي تشير إلى وجود تحول استراتيجي كبير في الحوار الوطني دون قيود، مؤكدا أننا في انتظار مخرجات قوية ستساهم بشكل كبير في تعزيز عملية الإصلاح الاقتصادي الذي تستهدفه الدولة.

الحوار الوطني يليق بالجمهورية الجديدة

وأشار الأمين المساعد، إلى أن الحوار الوطني يليق بالجمهورية الجديدة التي تسعى لصنع مستقبل مشرق لأبنائها، لافتا إلى أن مصر تعيش مرحلة متفردة من حيث تماسك البناء الداخلي للوطن.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.