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دراما المتحدة

مسيرة لسيدات الضفة الغربية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على أهالي غزة

كتب:

رؤى ممدوح
03:10 م | الثلاثاء 27 فبراير 2024
وقفة تضامنية للمطالبة بوقف الحرب على غزة

وقفة تضامنية للمطالبة بوقف الحرب على غزة

نظمت سيدات الضفة الغربية المحتلة وقفة تضامنية مع أهالي غزة، وطالبن بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل ما يتعرضن له من تجويع وتعذيب بشتى الأساليب، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم.

«الحرية لفلسطين» شعار المسيرة

وقالت فاتن الترابي، إحدى المشاركات في الوقفة في حديثها لـ«الوطن»، إنّ المسيرة في مدينة نابلس تعزز من صمود أهالي غزة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، مشيرة إلى أن الهتافات المستخدمة من السيدات الفلسطينيات هي «الحرية للأسرى.. أوقفوا الحرب على غزة.. الحرية لفلسطين».

التنديد بسياسة التجويع للأهالي في غزة

ورفعت المشاركات في المسيرة الأعلام الفلسطينية وإلى جانبها شعار الأمم المتحدة منددين باستهداف مدارس وقوافل الطعان التابعة لوكالة الغوث «الأونروا»، الأمر الذي أدى إلى انتشار المجاعة في شمال قطاع غزة، وشح المواد الغذائية في المحافظتين الوسطى والجنوب ما يهدد بمجاعة قادمة في ظل استمرار العدوان ومنع واستهداف شاحنات المساعدات.

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بقلم رؤى ممدوح