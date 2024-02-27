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مسؤول مقرب من محادثات باريس: مقترح بوقف العمليات العسكرية في غزة 40 يوما

كتب:

محمد عزالدين
08:11 ص | الثلاثاء 27 فبراير 2024
غزة

غزة

قال مسؤول كبير مقرب من محادثات باريس، إنّ حماس تلقت مقترحا يسمح بوقف مبدئي لكل العمليات العسكرية في غزة 40 يوما، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ونص مقترح باريس على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال دون سن 19 عاما والمسنين والمرضى مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وتضمن مقترح باريس الالتزام بالسماح بدخول 500 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة وتوفير آلاف الخيام والكرفانات.

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