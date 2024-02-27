أستاذ علوم سياسية: مواقف إسرائيل تُحرج أمريكا أمام المجتمع الدولي

قال سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية، إنّ الولايات المتحدة أصبحت تواجه اضطرابات داخلية مع قرب الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن هناك تذمرا بين فئة الشباب داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي، بسبب موقفها غير المتوازن تجاه قضايا الشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية.

إسرائيل تضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط

أضاف «دياب» خلال حديثه عبر «سكايب» مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تضرب القرارات الدولية عرض الحائط.

تبادل المحتجزين يؤدي إلى وقف إطلاق النار

وتابع بأن مواقف الإدارة الإسرائيلية أصبحت تُحرج الولايات المتحدة أمام المجتمع الدولي، وتضع الولايات ليس فقط كشريك في الحرب على فلسطين، لكن تحملها النتائج السلبية لهذا العدوان، مشيرا إلى أننا الآن نرى الضغوط من أجل أن يكون هناك تبادل محتجزين الذي يؤدي بنهاية الأمر إلى وقف إطلاق النار.